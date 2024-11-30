350 Yıllık Konak Yanarak Harabe Oldu - Son Dakika
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350 Yıllık Konak Yanarak Harabe Oldu

Safranbolu'da 350 yıllık tarihi konak yangında yıkıldı, yangının nedeni araştırılıyor.

30.11.2024 19:05
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Alevlere teslim olan 350 yıllık konaktan geriye yıkık harabesi kaldı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangından yaklaşık 350 yıllık tarihi konaktan geriye yıkık harabesi kaldı.

İlçeye bağlı tarihi Yörük köyünde bulunan Şakir Özküçük'e ait ve uzun süredir kullanılmayan 3 katlı tarihi Sağır Şakir konağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Konaktan yükselen alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede bütün konağı saran alevler itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Soğıtma çalışmaları sırasında zaman zaman çökmelerin meydana geldiği konaktan geriye ise yıkık harabesi kalırken, 2 gün önce ise konağın son görüntüleri ile dron çekimlerine yansımıştı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Jandarma ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Safranbolu, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Karabük, Konak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 350 Yıllık Konak Yanarak Harabe Oldu - Son Dakika

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