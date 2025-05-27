7 Katlı Bina Yıkıldı - Son Dakika
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7 Katlı Bina Yıkıldı

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27.05.2025 09:27
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7 Katlı Bina Yıkıldı
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İskenderun'da 7 katlı bina, iş makinesiyle yıkıldı; anlar kamerada kaydedildi.

7 katlı bina iş makinesinin darbesiyle kağıt gibi yerle bir oldu...O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin dokunuşuyla kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesi ile kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. Kağıt gibi yerle bir olan 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 7 Katlı Bina Yıkıldı - Son Dakika

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