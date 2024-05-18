8 Milyon Liralık Bandrolsüz Sigara Kaçakçılığı Önleniyor - Son Dakika
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8 Milyon Liralık Bandrolsüz Sigara Kaçakçılığı Önleniyor

8 Milyon Liralık Bandrolsüz Sigara Kaçakçılığı Önleniyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 8 milyon 767 bin 572 lira olan 144 bin 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirilen bir gemi arandı ve sigaralar bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

18.05.2024 10:11
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Ticaret Bakanlığı ekiplerince piyasa değeri 8 milyon 767 bin 572 lira olan 144 bin 280 paket bandrolsüz sigara kaçakçılığının önüne geçildi.

Bakanlığa bağlı İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince, Zeytinburnu açıkları demir bölgesinde bulunan bir gemi, takip sistemlerinde yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirildi. Geminin 'Liman Tek Pencere' sisteminde gümrük geliş bildirimi boş olarak onaylanmasının ardından ekiplerce geminin aranması sonucunda, geminin zincirlik bölümünde bulunan menhol kapakları içerisinde ve tanklarında piyasa değeri 8 milyon 767 bin 572 lira olan toplamda 144 bin 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Marmara, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 Milyon Liralık Bandrolsüz Sigara Kaçakçılığı Önleniyor - Son Dakika

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