9 Aydır Kayıp İşitme Engelli Nihal'in Cesedi Bulundu

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9 aydır kayıp 24 yaşındaki işitme engelli Nihal'in cesedi bulundu

Cesede ait kıyafet ve kemikler, olayın şüphelisi olarak cezaevindeki dini nikahlı eşinin yeri söylemesiyle bulundu

Adliyede tekrar ifadesi alınan şüphelinin, olayı gerçekleştirmediğini ancak cesedinin yerini bildiğini söylediği öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 9 aydır kayıp olarak aranan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'in cesedi bulundu. Genç kadına ait kıyafet ve kemik parçaları, cezaevinde tutuklu bulunan dini nikahlı eşin yeri söylemesiyle bulundu. Şüphelinin olayı kendisinin gerçekleştirmediğini savunduğu belirtildi.

Serik ilçesi Merkez Mahallesinde yaşayan İşitme engelli Nihal Babayiğit (24), 2022 yılında sosyal medya üzerinden Batman'da yaşayan Mehmet Basık ile tanıştı. Bir süredir birlikte dini nikahla yaşayan çiftin 2023 yılında çocuğu oldu. Babayiğit, eşi ile anlaşmazlık yaşayınca, Mehmet Basık, 9 Eylül 2023 günü eşi Nihal Babayiğit ile konuşmak için Serik ilçesine geldi. Daha sonra Nihal Babayiğit'ten haber alınamayınca babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz 'a (43), birileri tarafından kızı Nihal Babayiğit'in öldürüldüğüne dair video ve fotoğraflar gönderildi. Bunun üzerine aile, polise başvurdu.

Olay sonrası Serik Emniyet Müdürlüğünün asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Basık'ın yakınları tarafından aileye gönderilen mesaj sonrası polis ekipleri, Babayiğit'in telefon sinyalinin en son kesildiği bölgelerde, kadavra köpekleriyle geniş kapsamlı arama çalışması yaptı. Herhangi bir şekilde izine rastlanamayan Babayiğit'i arama çalışması devam ettirildi.

Bu gelişmelerin ardından son olarak cezaevinde bulunan Mehmet Basık, Manavgat cezaevinden tekrar ifade alınması için Serik Adliyesi'ne getirildi. Burada ifade veren Basık, olayı kendisinin gerçekleştirmediğini ancak cesedin yerini bildiğini belirtip adres olarak Eminceler Mahallesi Belek Yolu üzeri olduğunu aktardı.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, şüphelinin belirttiği adreste genç kadına ait kıyafet ve kemik parçalarını buldu. İncelemelerin Adli Tıp Kurumu'nda devam edeceği belirtildi.