 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de bir kilisenin çatısı ve çan kulesi çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de bir kilisenin çatısı ve çan kulesi çöktü

ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan İlk Cemaat Kilisesi'nin çatısı ve çan kulelerinden biri çöktü. Olayda yaralanan olmazken, kilisenin çevresinde bulunan görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını ve kilisenin çöktüğünü gördüklerini belirtti. Belediye Başkanı Michael Passero, olayın ardından yapılan incelemede herhangi bir inşaat ya da çalışma olmadığını söyledi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ABD\'de bir kilisenin çatısı ve çan kulesi çöktü
26.01.2024 - 22:24,  Güncelleme: 22:28
Abone Ol

ABD'nin Connecticut eyaletinde İlk Cemaat Kilisesi'nin çatısı ve çan kulelerinden biri çökerken, yaralanan olmadığı duyuruldu.

ABD'nin Connecticut eyaletinde dün bir kilisede göçük meydana geldi. New London şehrinde yer alan İlk Cemaat Kilisesi'nin çatısının bir kısmının ve çan kulelerinden birinin çökmesi sonucu yaralanan olmadığı duyuruldu.

Olay sırasında kilisenin çevresinde bulunan görgü tanığı, "Eşimle konuşuyordum ve birden patlama sesi duydum. Sol tarafıma baktığımda ise kilisenin çöktüğünü gördüm" dedi.

New London Belediye Başkanı Michael Passero, şehir merkezindeki en eski ve en görkemli dini yapılardan birinin kaybı sonucu büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Olay sırasında içeride bir kişinin bulunduğunu ve görevliler tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldığını doğrulayan Passero, "Şu anda olayla bağlantılı herhangi bir can kaybı olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Çökme sırasında yapı üzerinde herhangi bir inşaatın ya da çalışmanın yapılmadığını söyleyen Passero, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı. - CONNECTICUT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Connecticut, Cemaat, Olay, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de bir kilisenin çatısı ve çan kulesi çöktü - Son Dakika


20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40
Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek

Son Dakika
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 22:43:06. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de bir kilisenin çatısı ve çan kulesi çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement