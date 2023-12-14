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ABD, İsrail'e M16 Tüfek Satışını Erteledi - Son Dakika
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ABD, İsrail'e M16 Tüfek Satışını Erteledi

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail'e 20 binden fazla M16 tipi tüfeğin satışını ertelediği iddia ediliyor. Anlaşmanın askıya alınmasının sebebi, İsrail hükümetinin aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilere karşı harekete geçmemesi ve tüfeklerin sivillere dağıtılma endişeleridir.

ABD, İsrail\'e M16 Tüfek Satışını Erteledi
14.12.2023 - 00:17,
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ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail'e 20 binden fazla M16 tipi tüfeğin satışını ertelediği iddia edildi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, ABD'nin Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail'e 20 binden fazla M16 tipi tüfeğin satışını ertelediği iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu tüfek satışına dair anlaşmanın askıya alındığı ve Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmaya devam eden aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilere karşı İsrail hükümetinin harekete geçmemesine ilişkin endişeler nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu anlaşmayı bir kez daha incelemeye göndereceği ifade edildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından söz konusu tüfekleri sipariş etmiş, ancak Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in satın alınan tüfekleri sivillere dağıtacağı yönünde endişeler vardı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD, İsrail'e M16 Tüfek Satışını Erteledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, İsrail'e M16 Tüfek Satışını Erteledi - Son Dakika
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