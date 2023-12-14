 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Savunma Bakanı İsrail'e sürekli destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Savunma Bakanı İsrail'e sürekli destek verdi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki savaşta İsrail'e verdiği 'sürekli desteğin' altını çizdi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 69. güne girildi. Bölgede her noktayı vuran İsrail ordusu, havadan, karadan, denizden Gazze Şeridi'ni abluka altında tutmaya devam ediyor. Can kaybının 18 bin 608'e ulaşmasına neden olan saldırılarda ise İsrail'e en büyük desteği ABD veriyor.

ABD Savunma Bakanı İsrail\'e sürekli destek verdi
14.12.2023 - 10:26,
Abone Ol

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki savaşta İsrail'e verdiği "sürekli desteğin" altını çizdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 69. güne girildi. Bölgede her noktayı vuran İsrail ordusu, havadan, karadan, denizden Gazze Şeridi'ni abluka altında tutmaya devam ediyor. Can kaybının 18 bin 608'e ulaşmasına neden olan saldırılarda ise İsrail'e en büyük desteği ABD veriyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savuna Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına verdiği "sürekli desteğin" altını çizdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Austin'in Gallant'a "Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırılarını bir daha asla tekrarlayamayacağını" söylediği belirtildi.

Austin'in ayrıca sivillerin korunması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın artırılması ihtiyacını yinelediği aktarılan açıklamada, bölgede acil ateşkes isteyen küresel talebe değinilmedi.

Açıklamada ayrıca, ABD Savunma Bakanı Austin'in İsrail'in kuzeyindeki halkı tehdit ettiği için Lübnan Hizbullah'ını kınadığı ve iki ülke arasındaki BM sınır hattı boyunca "sükünet" çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Gazze'de hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 116'ya yükseldi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 38 yaşında bir yedek askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmada bir İsrail askerinin de ağır yaralandığı aktarılırken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı kara harekatında hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 116'ya yükselmiş oldu.

İsrail ordusunun web sitesi hacklendi

İsrail ordusunun internet sitesi kendilerini "Anonim Jo" olarak tanıtan Ürdünlü bir grup tarafından kısa bir süreliğine hacklendi. Filistin yanlısı grup hackledikleri siteye yazdıkları yazıda, "Gazze'deki halkımıza yönelik kibir ve adaletsizlik size terör, öldürme ve savaş yoluyla geri dönecektir. İster karadan, ister havadan ya da elektronik olarak" ifadelerini kullandı. Grup ayrıca, "Filistin'in özgürleştirilmesi" çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, olayı doğruladı. - GAZZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Lloyd Austin, İsrail, Gazze, Savunma, İsrail, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD Savunma Bakanı İsrail'e sürekli destek verdi - Son Dakika


10:48
MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:38
Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35
Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18
Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11
Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04
2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58
Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı

Son Dakika
10:48 MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:38 Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35 Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26 Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18 Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11 Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58 Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı
09:56 İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 11:04:39. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı İsrail'e sürekli destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement