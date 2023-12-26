 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aç kurtlar ahırdaki sürüye saldırdı: 30 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Aç kurtlar ahırdaki sürüye saldırdı: 30 küçükbaş hayvan telef oldu

Hakkari'nin Durankaya beldesinde ahırdaki sürüye saldıran kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı telef etti.

Aç kurtlar ahırdaki sürüye saldırdı: 30 küçükbaş hayvan telef oldu
26.12.2023 - 08:54,
Abone Ol

Hakkari'nin Durankaya beldesinde ahırdaki sürüye saldıran kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı telef etti.

Hakkari'den 20 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesinin Pınarbaşı Mahallesi'ne akşam saatlerinde inen aç kurtlar, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Cemal Özatak isimli vatandaşın ahırını saldırdı. Ahırın kapısını zorlayarak içeri giren kurt sürüsü, 60 küçükbaş hayvandan 30'unu telef etti. Sabah saatlerinde hayvanlarını beslemek için ahıra giden Özatak gördüğü manzarayı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Üzüntüsünü dile getiren Cemal Özatak, yetkililerden destek beklediğini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Durankaya, Hakkari, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aç kurtlar ahırdaki sürüye saldırdı: 30 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


08:58
4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı 4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı
08:54
Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı
08:46
Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler
08:43
MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu
08:35
Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi
08:12
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi
08:00
Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı
07:56
İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı

Son Dakika
08:58 4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı
08:54 Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı
08:46 Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler
08:43 MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu
08:35 Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi
08:12 Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi
08:00 Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı
07:56 İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı
01:07 Aralarında çocuk ve yaşlılar da var! İsrail askerleri, Gazzelileri stadyumda yarı çıplak teşhir etti
00:48 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 09:45:23. #1.12#
SON DAKİKA: Aç kurtlar ahırdaki sürüye saldırdı: 30 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement