Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İşgalci İsrail, Uluslararası Adalet Divanının kararlarına uymalıdır - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İşgalci İsrail, Uluslararası Adalet Divanının kararlarına uymalıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkındaki kararlarına ilişkin, 'İşgalci İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı kararlara en kısa sürede uymalıdır' dedi. Tunç, İsrail'in savaş ve insanlık suçu işlediğine değinerek, İsrail'in terör örgütü gibi davranmayı bırakması gerektiğini vurguladı ve Türkiye olarak İsrail'in saldırıları duruncaya ve yetkililer cezalandırılıncaya kadar mücadelelerinin devam edeceğini aktardı.

24.05.2024 18:08
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkındaki kararlarına ilişkin, "İşgalci İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı kararlara en kısa sürede uymalıdır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yaptı. Tunç, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze ve Refah'ta soykırım yapan İsrail'in saldırıları durdurmasına ve insani yardımların önünün açılmasına yönelik verdiği karara ilişkin, " Filistin'de akan kan ve gözyaşının dinmesi adına önemli ancak yetersizdir. İşgalci İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı kararlara en kısa sürede uymalıdır" dedi.

"İsrail insanlık suçuna son vermelidir"

İsrail'in savaş ve insanlık suçu işlediğine değinen Tunç, "8 aydan bu yana 36 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 80 binden fazla Filistinlinin ise yaralanmasına neden olan İsrail, işlediği savaş ve insanlık suçlarına son vermelidir" dedi.

İsrail'in, terör örgütü gibi davranmayı bırakması gerektiğine vurgu yapan Tunç, demokrasiye ve insan haklarına inanan ülkeler ve uluslararası kuruluşlarında İsrail'in kararlara uyması noktasında harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

İsrailli yetkililerinin, en kısa sürede hak ettikleri cezaya çarptırılması gerektiğine değinen Bakan Tunç, Türkiye olarak İsrail'in saldırıları duruncaya ve yetkililer cezalandırılıncaya kadar mücadelelerinin devam edeceğini aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İşgalci İsrail, Uluslararası Adalet Divanının kararlarına uymalıdır - Son Dakika

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