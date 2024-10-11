Adalet Sarayı'ndaki Terör Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Adalet Sarayı'ndaki Terör Davası Devam Ediyor

Pınar Birkoç'un ablası yargılandı; 'Kardeşim terör eylemi yaptı' dedi, gizli tanık ifşaatlarda bulundu.

11.10.2024 13:55
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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısına ilişkin 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde olay günü etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç'un ablası hakim karşısına çıktı. Örgütün sözde mahalli alan yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen sanık savunmasında, "Kardeşimin terör eylemi gerçekleştirdiğini savcıdan öğrendim, şok oldum" dedi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024'de DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilirken olay sonrası 1 vatandaş hayatını kaybetmiş ve 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin tespit edilen 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde olay günü etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç'un ablası olan ve örgütün sözde mahalli alan yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen sanık Necmiye Birkoç'un 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Necmiye Birkoç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

"Kardeşimin terör eylemi gerçekleştirdiğini savcıdan öğrendim, şok oldum"

Duruşmada savunma yapan sanık Birkoç, "Saldırı gününde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamam devam ediyordu ve tahliye edileceğimi düşünüyordum. Duruşmadan sonra nezarethaneye inip bir süre sonra da Savcılığa çıkarıldım. Kardeşimin terör eylemi gerçekleştirdiğini savcıdan öğrendim, şok oldum. Bilme, öğrenme şansım yok. Kendisiyle iletişimimiz olmadı. Ben, ablamla duruşmaya geldiğimiz için suçlandık. 'Neden ablam ve ben ailecek suçlanıyoruz' diye sordum. O günle ilgili aklımda hiçbir şey yok. İstanbul'a çalışmaya gelmiştim kışın memlekete gidip okuyacaktım şartlar el vermedi. Yalancı şahıslar kendi cezalarından indirim olsun diye başkaları ve benim üzerime ifade vermişler. Ben bu kişilerin açık şekilde yalan söylediklerini biliyorum. Emrah Yayla'yı tanımıyorum. Ocak'ın ilk haftası Pınar'la bir kez görüştük. O görüşmede de kendisine okula kaydını yaptırmasını, üniversite okumasını söyledim" dedi.

Gizi tanık, örgüt adına para topladığını söyledi

Gizli tanık olarak ifade veren S.K. ise sanık Birkoç'un 2015 ve 2016'da örgütün mahalle sorumlusu olduğunu, örgütün talimatıyla 1 Mayıs'ta Taksim'deki etkinliklere insanları gönderdiğini, esnaflardan örgüt adına para topladığını söyledi.

Sanık ise bunun üzerine gizli tanık beyanlarının iftira olduğunu öne sürdü.

Dosyası birleştirilecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Necmiye Birkoç'un dosyasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı dava dosyasının birleştirilmesine hükmetti. Heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adalet Sarayı'ndaki Terör Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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