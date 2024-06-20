Adana'da Anız Yakımı Sonrası Orman Yangını - Son Dakika
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Adana'da Anız Yakımı Sonrası Orman Yangını

Adana'nın Aladağ ilçesinde anız yakımı sonrası orman yangını başladı. Ekipler iki helikopter, iki uçakla yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangını söndürmek için havadan iki uçak ve iki helikopter kullanılırken, karadan ise işçi ve arasözlerle çalışma devam ediyor. Jandarma ekipleri anızı yakan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

20.06.2024 15:30
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Adana'da orman yangını

Aladağ ilçesinde anız yakımı sonrası orman yangını başladı. Ekipler iki uçak, iki helikopter ile hem havadan hem de karadan yangına müdahale ediyor

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde anız yakımı sonrası orman yangını başladı. Ekipler iki helikopter, iki uçakla yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Aladağ ilçesine bağlı Pos Mahallesi Kökez mevkiinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler anız yaktı. Kısa sürede anız yangını ormana sıçradı. Vatandaşların orman yangınını bildirmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü Feke Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangını söndürmek için iki uçak ve iki helikopter havadan müdahale ederken, karadan ise onlarca işçi ve arasöz ile çalışma devam ediyor. Jandarma ekipleri ise anızı yakan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Anız Yakımı Sonrası Orman Yangını - Son Dakika

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