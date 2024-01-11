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Adana'da Baba ve Oğluna Operasyon: Ruhsatsız Silah ve Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Baba ve Oğluna Operasyon: Ruhsatsız Silah ve Kokain Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan bir operasyonda, baba ve oğlunun yaşadığı evde hafif makineli tüfekle birlikte 3 ruhsatsız silah ve büyük miktarda taş ve toz kokain ele geçirildi. Baba adli kontrolle serbest bırakılırken oğlu tutuklandı.

Adana\'da Baba ve Oğluna Operasyon: Ruhsatsız Silah ve Kokain Ele Geçirildi
11.01.2024 - 09:58,
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Adana'da Seyhan araştırma ekipleri baba ve oğlunun yaşadığını iki katlı müstakil eve yaptığı operasyonda hafif makineli tüfekle ile 3 ruhsatsız silah ve çok miktar taş kokain, toz kokain ele geçirdi. Yakalanan baba adli kontrol ile serbest kalırken oğlu tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şakirpaşa Mahallesinde iki katlı müstakil evde oturan Orhan A. ve oğlu Ömer A.'ın evinde ruhsatsız silahlar olduğunu tespit etti.

Araştırma polisi söz konusu adrese yaptığı operasyonda baba ve oğlunu yakaladı. Baba Orhan A.'nın evinde yapılan arama çalışmasında 1 hafif makineli tüfek, oğlu Ömer A.'ın evinde ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız otomatik tüfek, 107 pakette 62.66 gram taş kokain, 66 pakette 37.54 gram toz kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba adli kontrol ile serbest kalırken oğlu tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Seyhan, Adana, Baba, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Baba ve Oğluna Operasyon: Ruhsatsız Silah ve Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Baba ve Oğluna Operasyon: Ruhsatsız Silah ve Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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