Adana\'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Yolcu Yaralı

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle tarlaya uçan sürücü hayatını kaybederken, yolcu konumundaki genç kız yaralandı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolu Buruk Mezarlığı civarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü Mert Can Kunt (26), direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Mert Can Kunt'u ve yolcu konumundaki G.L.'yi (20) araçtan çıkarttı. Kunt'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken yaralı G.L., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA