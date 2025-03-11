Adana'da Kemik Bulundu

Adana'da aracı arıza yapan bir kişi, dere yatağında insan kemikleri ve kafatasını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İnceleme sonrası Adli Tıp Kurumuna kaldırılan kemiklerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Ceyhan ilçesi otoban bağlantı yolu Esentepe Kavşağı yakınlarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, aracı arıza yapan bir kişi güvenlik şeridine otomobilini park etti. Çevrede bir süre dolaşan şahıs, dere yatağı içerisinde insan iskeleti görünce durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden olay yeri inceleme ekibiyle birlikte polisler sevk edildi.

Polis çevrede de inceleme yaptıktan sonra insan kemikleri ve kafatası olay yerinden alınarak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnsan kemiklerinin çok uzun süredir bölgede bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA