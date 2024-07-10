Adana'da Polisler Rekor Kırdı: Bir Haftada 65 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Polisler Rekor Kırdı: Bir Haftada 65 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana\'da Polisler Rekor Kırdı: Bir Haftada 65 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, suçlulara geçit vermemek için yaptıkları çalışmalarda bir haftada 65 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca, 13 adet ruhsatsız tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 75 şarjör, 1 tabanca kabzası, 2 tabanca namlusu, 5 tabanca iç mekanizması, 3 kelepçe ve 1 susturucu da ele geçirildi. Ruhsatsız silah yakalanan 9 kişi tutuklandı.

10.07.2024 09:55
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Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler kendi rekorlarını kırarak bir haftada 65 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı araştırma, devriye ve bekçi ekipleri yaptıkları çalışmalarda suçlulara geçit vermemeye devam ediyor. 1-7 Temmuz tarihleri arasında, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kendi rekorlarını kırdı. Daha önce bir haftada 63 ruhsatsız tabanca yakalayan ekipler bu kez de 65 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

65 ruhsatsız tabancanın yanı sıra, 13 adet ruhsatsız tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 75 şarjör, 1 tabanca kabzası, 2 tabanca namlusu, 5 tabanca iç mekanizması, 3 kelepçe ile 1 susturucu ele geçirdi.

Ruhsatsız silah yakalatan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Polisler Rekor Kırdı: Bir Haftada 65 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Polisler Rekor Kırdı: Bir Haftada 65 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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