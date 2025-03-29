Adana'da Sahte Hocalara Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Sahte Hocalara Denetim

Adana\'da Sahte Hocalara Denetim

Adana'da polis, mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirerek vatandaşları bilgilendirdi.

29.03.2025 11:13  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı arifesinde merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık'ta yoğunluk yaşanıyor. Mezar başında dua okuyarak para kazanmak isteyen sahte hocaların önüne geçilmesi için çalışma yapıldı.

Mezarlık camisi imamı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi. Kafasında takke, elinde de Kur'an-ı Kerim olanlar tek tek durdurulup önce dua sonra Yasin Suresi okutuldu.

Adana'da Mezarlıkta Sahte Hoca Denetimi

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ise mezarlığa gelen vatandaşlara broşür dağıtıp sahte hocalara karşı dikkatli olmalarını istedi. Bu sırada bir vatandaş, "Sahte hocalar eskiden burada hep dolaşıyordu; şu anda çok denk gelmedik ama daha önceden denk geliyorduk. Denetimler iyi oluyor" dedi.

Adana'da Mezarlıkta Sahte Hoca Denetimi

"KÖTÜ OKUYANI MEZARLIKTAN KOVDUM"

Mezarlıkta dua okuyan Ahmet Tekin, "Duanın sahtekarlığını da yapıyorlar. Ancak duanın sahtekarlığı olmaz. Bu sahte hocalar insanların hep duygusunu sömürüyor. Geçen gün bir tanesini gördüm ve öyle kötü okuyordu ki mezarlıktan kovdum" diyerek tepki gösterdi.

Adana'da Mezarlıkta Sahte Hoca Denetimi

"KUR'AN-I KERİM EZBERDEN OKUNUR MU?"

Bir başka dua okuyan vatandaş ise, "Ben Kur'an-ı Kerim'i ezberden okumuyorum. Bakarak okuyorum, ezberden okunur mu?" demesi dikkat çekti. Şu ana kadar olumsuzluk yaşanmazken ekiplerin denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Hocalar, 3-sayfa, Polis, adana, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Sahte Hocalara Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak
Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor
Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
Evlat acısıyla yıkılmıştı Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
14:06 Sebebi çok konuşulur Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek Sebebi çok konuşulur! Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek
14:02 Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
13:48 Evlat acısıyla yıkılmıştı Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
13:40 Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
13:40 Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor
13:32 Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 11:36:33. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Sahte Hocalara Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement