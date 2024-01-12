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Adana'da silahla vurulan ve bıçaklanan kişi darp edildi, dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Adana'da silahla vurulan ve bıçaklanan kişi darp edildi, dehşet anları kamerada

Adana'da bir iş merkezinde yaşanan olayda, bir kişi önce silahla vuruldu, ardından omzundan bıçaklandı ve darp edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dehşet dolu anlar yer alıyor. Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Aynı iş merkezinde daha önce de silahlı saldırı yaşanmıştı.

12.01.2024 - 10:42,
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Önce silahla vurdular, ardından omzundan bıçaklayıp darp ettiler...Dehşete düşüren anlar kamerada

ADANA - Adana'da bir iş merkezinde bir kişinin önce silahla vurulup ardından bıçaklanıp daha sonra da darp edilmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde, Aslanoğlu İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ö. ve C.K. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine C.K., belindeki tabancayı çıkarıp önce Ö.Ö.'nün ayaklarına ateş etti, ardından kimliği belirsiz bir kişi diğer kapıdan çıkıp şahsı omzundan bıçaklayıp darp etti. Ö.Ö. ardından kaçarak uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis şahısları gözaltına alırken tüm yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin incelemesi sürüyor.

Aynı iş merkezinde ikinci saldırı

Öte yandan aynı iş merkezinde geçen 16 Ağustos tarihinde de 5 kişi silahla baskın düzenleyip A.T. isimli şahsı vurarak ağır yaralamışlardı. İş merkezinde dairesi olan kişiler uyuşturucu bağımlılarının iş merkezini mesken halinde tuttuğunu, kavgalarında hep bu nedenle çıktığını öne sürdü.

Adana\'da silahla vurulan ve bıçaklanan kişi darp edildi, dehşet anları kamerada
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da silahla vurulan ve bıçaklanan kişi darp edildi, dehşet anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da silahla vurulan ve bıçaklanan kişi darp edildi, dehşet anları kamerada - Son Dakika
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