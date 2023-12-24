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Adana'da terk edilmiş araçta bulunan şahıs dere kenarında ölü bulundu - Son Dakika
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Adana'da terk edilmiş araçta bulunan şahıs dere kenarında ölü bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık günü terk edilmiş araç bulunan ve 11 gündür haber alınamayan şahıs, dere kenarında ölü olarak bulundu. Cesedin, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

Adana\'da terk edilmiş araçta bulunan şahıs dere kenarında ölü bulundu
24.12.2023 - 20:53,
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Aracı terk edilmiş halde bulunan 11 gündür haber alınmayan kişinin cesedi bulundu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık günü aracı terk edilmiş olarak bulunan ve kendisinden 11 gündür haber alınamayan kişi dere kenarında ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, 13 Aralık günü Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yolunda 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nın aracı terk edilmiş halde bulundu. Kendisinden 11 gündür haber alınmayan Hakkulu'dan bugün acı haber geldi.

Postkabasakal mahallesinde bulunan dere kenarında vatandaşlar ceset görmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemede cesedin 11 gündür haber alınmayan Hakkulu'ya ait olduğu tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakkulu'nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Oğlunun acı haberini alan Mehmet Hakkulu,"Oğlumu paramparça etmişler" diyerek sinir krizi geçirdi. Baba Hakkulu'nun ise oğlunun ensesinden ateşli silahla vurulduğu iddia etti.

Kaynak: İHA
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