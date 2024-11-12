Adana'da Terör Gösterisi Yargılaması - Son Dakika
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Adana'da Terör Gösterisi Yargılaması

PKK/KCK adına korsan gösterilere katılan M.Ç. hakkında 34 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

12.11.2024 12:08
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, 5 suçtan 34 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün çağrısı üzerine korsan gösterilere katıldığı gerekçesiyle 26 Ekim'de tutuklanan M.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, 2 Nisan'da Obalar Caddesi'nde örgüt üyeleriyle çöp konteynerlerini kullanarak yolu bir süre trafiğe kapattığı, güvenlik güçlerine taş, sopa, molotofkokteyli ve havai fişekle saldırıda bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, kimliğini gizlemek için yüzünü bez parçasıyla örttüğü aktarılan M.Ç.'nin, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığı, yolda lastik yaktığı, cep telefonunda da eylemlerine ilişkin görüntüler tespit edildiği belirtildi.

Kitlenin gösterilere katılmasını sağladığı ifade edilen sanığın, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu malına zarar verme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ile "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçlarından 12 yıl 11 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Terör Gösterisi Yargılaması - Son Dakika

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