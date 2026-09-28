Adana Yüreğir\'de çukura düşen belediye otobüsü çıkarıldı, yaralanan olmadı

Adana Yüreğir'de çukura düşen belediye otobüsü çıkarıldı, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından yolda oluşan çukur, seyir halindeki belediye otobüsünün düşmesine neden oldu. Ekiplerin çalışmasıyla otobüs düştüğü çukurdan çıkarılırken, olayda yaralanan olmadı ve otobüste maddi hasar oluştu.
Adana'da şiddetli yağış sonrası oluşan çukura düşen belediye otobüsü, ekiplerin çalışmasıyla düştüğü çukurdan çıkarıldı.
Olay, Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağışın ardından yolda çukur oluştu. Seyir halindeki belediye otobüsü, oluşan çukura düştü.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otobüs düştüğü çukurdan çıkarıldı.
Olayda yaralanan olmazken, belediye otobüsünde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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