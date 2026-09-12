Adapazarı'nda 16 yaşındaki çocuğu darp eden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adapazarı'nda 16 yaşındaki çocuğu darp eden 2 şüpheli yakalandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu darp ettiği belirlenen 16 yaşındaki iki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu darp ettiği belirlenen 16 yaşındaki iki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 15 Ağustos 2026 tarihinde Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. B.S. (16) isimli çocuğun darp edilmesiyle ilgili olarak 12 Eylül 2026 tarihinde emniyete müracaatta bulunuldu. Şikayet üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin takibi sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.E.B. (16) ve Y.S. (16) isimli iki çocuk şüpheli, düzenlenen operasyonla aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adapazarı, 3. Sayfa, Güvenlik, Sakarya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adapazarı'nda 16 yaşındaki çocuğu darp eden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adapazarı'nda 16 yaşındaki çocuğu darp eden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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