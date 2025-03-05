Adapazarı'nda 16 Yaşındaki Genç Silahla Yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tutukluluk yapan silaha bakarken kendini vuran ve ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

20 Şubat günü Tepekum Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tutukluluk yapan silaha bakan 16 yaşındaki Furkan Budak, silahın ateş alması neticesinde başından vuruldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan Budak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 13 günlük yaşam savaşını kaybeden Budak, Tepekum Mahallesi Yeşil Camii'nde öğle ezanı ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Emirsultan-2 Mezarlığında toprağa verilecek. - SAKARYA