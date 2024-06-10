Adıyaman'da Anız Yangını Bahçelere Sıçradı - Son Dakika
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Adıyaman'da Anız Yangını Bahçelere Sıçradı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi'nde meydana gelen anız yangını, bahçelere sıçrayarak korku yarattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

10.06.2024 12:52
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Adıyaman'da, meydana gelen anız yangının bahçeye sıçraması korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi'nde anız yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bahçelere sıçradı. Durum üzerine olay yerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bazı meyve ağaçları zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Anız Yangını Bahçelere Sıçradı - Son Dakika

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