Adıyaman'da Anız Yangını Bahçelere Sıçradı

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Adıyaman'da, meydana gelen anız yangının bahçeye sıçraması korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi'nde anız yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bahçelere sıçradı. Durum üzerine olay yerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bazı meyve ağaçları zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN