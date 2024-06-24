Adıyaman\'da bir evin odunluğunda yangın çıktı

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Adıyaman'da, bir evin odunluk kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında bir eve ait odunlukta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN