Adıyaman'da bir evin odunluğunda yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da bir evin odunluğunda yangın çıktı

Adıyaman\'da bir evin odunluğunda yangın çıktı

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi'nde bir evin odunluk kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, odunlukta maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

24.06.2024 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, bir evin odunluk kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında bir eve ait odunlukta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da bir evin odunluğunda yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:30 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
14:19 Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı
13:47 MasterChef Türkiye’de Arzu Çoban’ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık MasterChef Türkiye'de Arzu Çoban'ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık
13:45 Taraftarlar kahrolacak Barış Alper Yılmaz Premier Lig’e gidiyor Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor
13:09 TBMM’de görevli polis ölü bulundu Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor
12:55 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi
12:49 Başsavcının kritik hamlesi avukatın hayata tutunmasını sağladı Başsavcının kritik hamlesi avukatın hayata tutunmasını sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 14:40:55. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da bir evin odunluğunda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement