Adıyaman\'da Çalıntı Malzeme Yakalandı

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Adıyaman'da, bir inşaattan malzeme çalan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da yapımı devam eden bir inşaattan 3 adet spiral makinesi, 1 adet jeneratör, 1 adet matkap, 2 adet elektrikli testere ve 5 adet demir kesme makasının çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren B.B., isimli şahsın aracı durdurularak arandı. Gerçekleştirilen aramalarda araç içerisinde çalınan malzemeler ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülürken çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN