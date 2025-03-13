Adıyaman\'da Elektrikli Bisiklet Kazası

Adıyaman'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.Ş., idaresindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 CMZ 76 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü B.Ş., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN