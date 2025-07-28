Adıyaman'da konteyner kentte çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de bulunan K-19 Konteyner Kent'te bir konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda konteyner kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Konteyner Kentte Yangın Paniği - Son Dakika
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