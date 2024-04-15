Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: Yaya Yaralandı

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Adıyaman'da, motosikletin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir motosiklet, Hocaömer Mahallesi eski Adıyaman Belediyesi binası yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Gülay K'ye çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden hızla kaçarken yaralanan yaya Gülay K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN