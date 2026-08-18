Adıyaman'da Silahlı Cinayet - Son Dakika
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Adıyaman'da Silahlı Cinayet

Adıyaman\'da Silahlı Cinayet
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Adıyaman'da mezarlık yanında vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da, dağ başında bulunan bir mezarlık yanında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında mezarlık yanında bir erkek cesedi bulundu. Tabanca ile vurulmuş bir şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın öldüğünü tespit etti. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda boş mermi kovanı bulunurken şahsın 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde v e çevresinde incelemeler yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Ömer Tunç'un cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan olayı gerçekleştiren ve daha sonra kaçan şahıs yada şahısların yakalanması için jandarma ekiplerince çalışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Adıyaman, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Silahlı Cinayet - Son Dakika

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