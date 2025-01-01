Adıyaman'da Yeni Yıl Denetimleri Artırıldı

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Adıyaman'da, yeni yıl öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte denetimler arttırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kentin bir çok noktasında şok uygulamalar ve denetimler yapıldı. Denetimler çerçevesinde ekipler durumundan şüphelendikleri araçları tek tek durdurarak asayiş ve trafik yönünden kontroller gerçekleştirdi. Sürücülerde alkol kontrolü de yapılırken polis ekipleri aynı zamanda kişilerin kimlik kontrolünü de yaptı.

Denetimlerin gece boyunca devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN