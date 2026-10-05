Adıyaman Gölbaşı'nda dört otomobil zincirleme kazaya karıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda dört otomobil zincirleme kazaya karıştı, 4 kişi yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı\'nda dört otomobil zincirleme kazaya karıştı, 4 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 18. kilometresinde dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunda dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı istikametine seyir halinde olan Zafer Kuşoğlu idaresindeki 27 HD 822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Aynı istikamette ilerleyen Mustafa Cansiz idaresindeki 44 ER 671 plakalı otomobilin sürücüsü, önündeki otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı.

Bu sırada aynı yönde seyreden Yasin Yılmaz idaresindeki 23 ABD 789 plakalı otomobilin sürücüsü, kaza yerini fark ederek ani fren yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüjdeki bariyerlere ardından 44 ER 671 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Ardından Mehmet Emir idaresindeki 27 BDK 325 plakalı otomobil de kaza yerinde ani fren yapılması sonucu kontrolden çıkarak yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

Kazada 27 HD 822 plakalı otomobilin sürücüsü Zafer Kuşoğlu, 44 ER 671 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Aslan, 23 ABD 789 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin Yılmaz ve 27 BDK 325 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Emir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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