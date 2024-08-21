Afyonkarahisar\'da başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akarım Beldesi Hasanbeyli Yaylası mevkiinde başlayan orman yangını çevre ilçe ve beldelerden de gelen destek ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının şu ana kadar 3 hektardan fazla alanda etkili olduğu açıklandı.

Dün Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka kasabasındaki yangına müdahale eden ekiplerin de bölgeye yönlendirildiği öğrenildi. Orman Bölge Müdürlüğü'nün ağaçlandırma sahasında başlayan yangının Çiğiltepe şehitliğine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta devam etmesi şehitliğin yangından zarar görme ihtimalini de akıllara getirdi. Bölgede bulunan vatandaşların da desteği ile 1 helikopter 8 arazöz 7 itfaiye iş makineleri ve 100'den fazla personel yangına müdahalesini sürdürüyor.

Öte yandan, yangının kısa süre sonra kontrol altına alınması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR