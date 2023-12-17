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Afyonkarahisar'da eski polis memurunun cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da eski polis memurunun cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Katil zanlısı, 59 yaşındaki şahsı kafasına tek el ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca, katil zanlısı cinayetin ardından öldürdüğü kişinin aracını kullanıp kaçtı.

Afyonkarahisar\'da eski polis memurunun cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
17.12.2023 - 11:05,
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Afyonkarahisar'da eski polis memurunun cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkarken, katil zanlısının 59 yaşındaki şahsı kafasına tek el ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin ardından katil zanlısı şahsın ayrıca öldürdüğü kişinin aracını da kullanıp ardından park ettiği bir ara sokağa bırakarak kaçtığı da ortaya çıktı.

Olay, Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 14 Aralık da bir anda ortadan kaybolan 59 yaşındaki emekli polis memuru ve özel güvenlik şirketi işletmecisi Fahri Akcin' in yakınları Dinar Emniyet Müdürlüğüne Akcin'den haber alamadıklarını ve kayıp olduğunu düşündüklerini söyleyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesi ve tanık beyanlarından Akcin'in son olarak 13 Aralık Çarşamba günü saat 20.20 civarında kendisine ait araçla Ö.T., isimli şahıslar birlikte Haydarlı beldesine gittiğini ancak Ö.T'nin ilçe merkezine yalnız olarak döndüğünü tespit etti. Ekipler yaptıkları incelmelerde Akcin'in aracını ise ilçe merkezinde bir ara sokakta kapıları açık ve anahtarı üzerinde terk edilmiş halde buldu. Güvenlik kameralarında aracı park eden kişinin Ö.T., olduğunu tespit eden Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ardından Ö.T.'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

Katil zanlısının itiraf ettiği yerde ceset bulundu, silah bulunamadı

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Ö.T., olayın alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığını belirterek, Akcin'in kafasının arka kısmına tek el ateş ederek öldürdüğünü ve Akcin'in aracını alıp olay yerinde bırakarak kaçtığını söyledi. Ö.T., ayrıca cinayette kullandığı silahı yol kenarında bilmediği bir yere attığını da dile getirdi. Bunun üzerine ekipler Ö.T.'nin tarif ettiği yerde Akcin'in cansız bedenini bulurken cinayette kullandığı silahı ise bulamadı.

Ö.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Haydarlı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da eski polis memurunun cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


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