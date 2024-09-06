Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

06.09.2024 09:49
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Yunusemre mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 03 LH 379 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü R.K., yönetimindeki 42 AGJ 948 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan araçlar yol kenarındaki şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçlarda yolcu olarak bulunan O.B. ve A.E.B.'nin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile F.B.'yi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Olayda yaşamanı yitirenlerin cansız bedenlerin yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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