Afyonkarahisar\'da Takla Atan Araçta Yaralı Yok

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S., idaresindeki 03 EC 419 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. - AFYONKARAHİSAR