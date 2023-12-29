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Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Salar beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, R.D (21) idaresindeki motosiklet, A.O.D yönetimindeki tırla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R.D olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü A.O.D ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
29.12.2023 - 10:12,
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Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Salar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D (21) idaresindeki 03 UZ 392 plakalı motosiklet A.O.D yönetimindeki 33 DPE 25 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü R.D olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından tır sürücüsü A.O.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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