Afyonkarahisar'da Yaya Kazası
Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.K. otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Durumu iyi.
Afyonkarahisar'da yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonrası yaralandı.
Kaza, kent merkezine bağlı Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K., idaresindeki 03 AHC 969 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan E.K. (26) isimli yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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