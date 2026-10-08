Afyonkarahisar Vali Yardımcısı termal tesiste beylik silahıyla intihar etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı termal tesiste beylik silahıyla intihar etti

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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı termal tesiste beylik silahıyla intihar etti
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı, kent merkezindeki termal tesiste kafasından silahla vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Yoğun müdahaleye rağmen kurtarılamadı; kendine ait beylik silahıyla kafasına tek el ateş ederek intihar ettiği tespit edildi.

Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, kent merkezindeki termal bir tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kafasından silahla vurulan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan yoğun müdahaleye rağmen Ayrancı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin Ayrancı'nın cenazesi üzerinde yaptığı incelemelerin ardından naaşı, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan incelemelerde Ayrancı'nın kendine ait beylik silahıyla kafasına tek el ateş ettiği tespit edildi. Olay sonrası Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, İl Emniyet Müdürü Gökhan Demirtola ve kurum müdürleri hastaneye gelerek bilgi aldı.

Afyonkarahisar Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan başsağlığı mesajında, yaşanan üzüntü dile getirildi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ayrancı'nın ölümüyle ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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