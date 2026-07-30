"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 13 şüpheli hakkında mahkemeye gönderilen sevk yazısı ortaya çıktı. Savcılık sevk yazısında, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller ile tutuklama nedenlerinin bulunduğu değerlendirilerek tutuklama talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 13 şüphelinin mahkemeye gönderilen sevk yazısında; soruşturmanın 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların harcanması ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin incelenmesine yönelik yürütüldüğü belirtildi. Sevk yazısında, Ahbap Derneği tarafından yapılan harcamalar ile mal ve hizmet alımı gerçekleştirilen özel şirketlerin yetkilileri hakkında inceleme yürütüldüğü kaydedildi.

Yazıda ayrıca, soruşturma kapsamında şüpheli Haluk Levent'in edindiği taşınmazlar ile bu taşınmazların üçüncü kişilere devrine ilişkin işlemlerin de incelendiği, devirlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile taşınmazların alım satım bedellerinin gerçek değerlerinin üzerinde veya altında gösterilip gösterilmediğine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Savcılık sevk yazısında, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller ile tutuklama nedenlerinin bulunduğu değerlendirilerek, tutuklanmalarına karar verilmesi talep edildi.