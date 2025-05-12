AK Partili İnan: "Bugün günlerden terörsüz Türkiye"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararıyla ilgili "Bugün günlerden terörsüz Türkiye" dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeye dikkat çekti.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararıyla ilgili açıklama yaptı. "Bugün günlerden terörsüz Türkiye" diye başladığı açıklamasında İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeye dikkat çekti. "Terör örgütünün feshi ve 50 yıllık terörün sonlaması süreci, ülkemizin bölgedeki oyun kurucu pozisyonunu bir kez daha güncellemiştir. Şimdi iç cepheyi daha da güçlendirme zamanı" dedi.

Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ile yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün günlerden Terörsüz Türkiye hedefimiz için yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün bu ülkenin gençleri için asilce ve feraset dolu bir 'devrimsel gelişme' daha hayata geçirilmiştir. Terör örgütünün feshi ve 50 yıllık terörün sonlaması süreci, ülkemizin bölgedeki oyun kurucu pozisyonunu bir kez daha güncellemiştir. Şimdi iç cepheyi daha da güçlendirme zamanı. Birlik beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için her zamankinden çok işimiz var. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade ve kararlılık bir milat olarak tarihe geçmiştir. Kendilerine bu ülkenin gençleri ve geleceği adına çok minnettarız." - İZMİR