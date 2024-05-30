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Aksaray'da halkın huzur ve güvenliği için şok uygulama yapan polis araçları ve şahısları didik didik arıyor.

Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray Emniyeti, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehir genelinde şok uygulama yaptı. Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda araçlar tek tek durdurularak denetlendi. Araçlar başta olmak üzere sürücü ve yolcular didik didik aramadan geçirilirken, tüm şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Dron ile havadan görüntülenen uygulamalar belirli saat aralıklarında gün boyu şehrin farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Gece yarısından sonra şüpheli şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda da şehirde sabaha kadar denetimler devam ediyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tüm çalışmalarımız gibi şok uygulamalarımız da aralıksız devam edecektir" denildi. - AKSARAY