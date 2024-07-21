Aksaray'da Hız Yapan 16 Yaşındaki Sürücü Virajı Alamayarak Kaza Yaptı - Son Dakika
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Aksaray'da Hız Yapan 16 Yaşındaki Sürücü Virajı Alamayarak Kaza Yaptı

Aksaray'da hız yapınca virajı alamayan 16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza anı görüntülerde yer aldı.

21.07.2024 18:36
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Aksaray'da hız yapınca virajı alamayan 16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Ortaköy ilçesi Plevne Mahallesi Akpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz araç kullanan Y.A.S. (16) idaresindeki 68 AAB 709 plakalı araç, Ortaköy ilçesi istikametine seyrederken hızlı girdiği virajı alamayarak karşı yönden gelen M.Ö. (51) yönetimindeki 68 AAE 235 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile R.E. (49), İ.E. (52), N.P. (51) ve A.D.D. (60) adlı şahıslar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Ortaköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan A.D.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuk sürücünün hızla viraja girdiği, virajı alamayıp karşı yönden gelen otomobile çarptığı ve araçların savrulduğu görüldü. Araçların hurdaya döndüğü ve tekerlerin yerinden koparak savrulduğu görüntülerde, vatandaşların yaralılara ilk müdahalesi de güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Hız Yapan 16 Yaşındaki Sürücü Virajı Alamayarak Kaza Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Hız Yapan 16 Yaşındaki Sürücü Virajı Alamayarak Kaza Yaptı - Son Dakika
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