Aksaray'da Horoz Dövüşü Operasyonu

3.Sayfa

Aksaray'da bahisli horoz dövüştüren 3 şahıs jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), para karşılığı horoz dövüştürülüp kumar oynatıldığı bilgisi üzerine savcılık koordinesinde harekete geçti. Ekipler merkeze bağlı Sağlık beldesinde kimlikleri belirlenen 3 şahsı takibe aldı. Yapılan takip sonucu şahısların horoz dövüştürdüğü araziye operasyon düzenlendi. Ekipler 3 şahsı horoz dövüştürürken suçüstü yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, 2 Hint dövüş horozuna el konuldu. Horoz dövüştürmek ve kumar oynamaktan toplam 40 bin 923 lira idari para cezası kesilen 3 şüpheliden birine ayrıca "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Horozlar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY