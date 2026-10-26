Bahar Feyzan\'ı çıldırtan sözler: Annenden böyle öğrendiğin için...

CHP Spor Kurulu Doğu Anadolu Sorumlusu Erkan Çakır ile gazeteci Bahar Feyzan arasında sosyal medya platformu X üzerinden başlayan tartışma kısa sürede hakaret ve dava tehditleriyle alevlendi.

"SARI GÜLLER DOSYASINDA İSMİNİZ GEÇİYOR MU?"

Erkan Çakır, Bahar Feyzan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelerle tartışmanın fitilini ateşledi: "Baharcım merhaba nasılsın iyi misin? Şeyyyy soracaktım… Ömer Sarıgül senin yüzünden mi boşandı? Sarıgüller dosyasında isminiz geçiyor mu? Haaaaa bu arada İlker Çağırmaz ile aranız nasıl?"

BAHAR FEYZAN: ANNENDEN BÖYLE ÖĞRENDİĞİN İÇİN...

Erkan Çakır’ın iddialarına tepki gösteren gazeteci Bahar Feyzan, yanıtında sert ifadeler kullandı: "Pislik. Bu cevabım sana değil. Bilinsin diye. Benim Ömer'le hiçbir alakam yok. Daha önce de dedim. İspatlamayan şerefsizdir diye sustu gerisini getiremedi. Senin gibi şerefsizler için insani ilişkiler hemen bel altına iner. Annenden böyle öğrendiğin için"

"KURBAN OL BENİM ANNEME"

Bahar Feyzan’ın hakaret içeren cevabını alıntılayan Erkan Çakır ise geri adım atmayarak yargı yolunu işaret etti. Çakır, Feyzan’a verdiği yanıtında, "Bahar sana okkalı bir dava açacağım! Ayrıca sen kurban ol benim anneme… senin nasıl biri olduğunu herkes biliyor" ifadelerini kullandı. İkili arasındaki gerilimin adliyeye taşınması bekleniyor.