Aksaray\'da Öğretmenin Öğrenciyi Darp Etmesi İddiası

Aksaray'da öğretmeninin arkadaşını kovaladığını gören öğrenci şiddete engel olmak için öğretmeninin 'Vurmayın' diye kolundan tutunca iddiaya göre öğretmen çocuğu darp etti.

Olay dün öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi Bediüzzaman Bulvarında bulunan Yavuz Sultan Selim YİBO Ortaokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 8. sınıfta eğitim gören B.C.T. (13) teneffüs esnasında koridorda Türkçe Öğretmeni B.A.A.'nın arkadaşının peşinden kızarak kovaladığını gördü. Bunun üzerine öğretmeninin peşinden koşan B.C.T. iddiaya göre öğretmeninin yakaladığı arkadaşına vururken öğretmeninin kolundan tutarak "vurmayın hocam" diye engel olmaya çalıştı. Bu sırada sinirlenen öğretmen bu kez yakaladığı çocuğu bırakıp engel olmaya çalışan B.C.T.'yi dövdü. B.C.T.'nin babasını çağıracağını söylemesi üzerine yeniden sinirlenen Türkçe Öğretmeni B.A.A. iddiaya göre öğrencisinin boğazından tutarak duvara vurdu. Olayı gören başka bir öğretmen devreye girerek çocuğu öğretmenin elinden alırken, korkuyla okuldan çıkan çocuk evine giderek durumu ailesine anlattı.

"Boğazımı tutup beni duvara falan vurdu"

Öğretmeninin kendisini darp ettiğini annesi Ayşegül T.'ye (39) anlatan B.C.T. okuldan kaçarak kurtulduğunu söyledi. Anne Ayşegül T. ise, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri çocuğun evine sevk edildi. Polis ekipleri, öğretmenden şikayetçi olduğunu belirten çocuk ve anneyi alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolüne götürdü. Burada darp raporu alınan çocuk ve annesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaşadığı olayı anlatan 13 yaşındaki B.C.T., "Öğretmen çocuğu dövüyordu, öğretmen çocuğu baya kovaladı abi. Çocuğu tuttular, ben de hocayı tuttum 'vurmayın hocam' diye. Tuttuğum için hoca döndü beni dövdü. Yukarı çıktı. Birde yukarıda arkadaşlarımın yanında benim babamı çağıracağımı söylemem üzerine 'kimi çağırırsan çağır. Dedeni, amcanı çağır' dedi. Ben de dedemin öldüğünü söyledim. Sonra gelip bana vurmaya başladı. Boğazımdan tutup duvara falan vurdu beni. Beden salonunun orada Ahmet hoca kurtardı beni" diye konuştu.

"Gereğinin yapılmasını istiyorum"

Hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan anne Ayşegül T., öğretmenin sürekli problemli olduğunu belirterek, "Sürekli bu hocayla problem yaşıyordu çocuk. Hoca biraz agresif. Arkadaşlarına sordum, arkadaşları da söyledi, onlara da şiddet uyguluyormuş zaten girip çıkıp vuruyormuş. İşte bu olayda böyle olunca, yani öğretmen başka çocuğu döverken benim çocuk biraz duygusal çocuk gönlü olmamış öğretmenin çocuğa vurmasına. 'Hocam vurmayın' diye elinden tutarken dönmüş spor salonu önünde buna vurmaya başlamış. Ondan sonra çocuğum müdüre gitmek istemiş bizi çağırmak için. Çocuğumu sınıfa çıkarmış müdüre göndermemiş. Çocuğumu sınıf içinde boynundan tutup duvara vurmuş. Ondan sonra çocuk çantasını alıp eve gelmiş arkadaşıyla birlikte. Bunlara şahit olan bir arkadaşı var zaten o getirdi çocuğumu eve. Yetkililerden buna bir el atmasını istiyorum. Çocuğumu da o okula göndermek istemiyorum artık. Milli eğitime de şikayette bulunacağım zaten, gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

Savcılık soruşturma başlattı, okula müfettiş gönderildi

Hastanedeki işlemlerin ardından polis otosuna binerek Aksaray Polis Merkezine götürülen anne ve çocuk burada ifade vererek öğretmenden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Yavuz Sultan Selim YİBO Ortaokulu Yönetimi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçeyle yaşanan olay rapor edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatıp bugün itibari ile okula olayın araştırılıp raporlanması için müfettiş gönderdi. Şikayet üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili konuşmak istemeyen öğretmen ise ifadesi için polis merkezine çağırıldı. - AKSARAY