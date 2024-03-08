Aksaray\'da 14 bin 709 adet sikke ve eser ele geçirildi

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Aksaray'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 14 bin 709 adet sikke ve eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve yüklü miktarda eserin şehirden çıkarılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, kimliklerini belirlediği F.K. ve M.A. isimli şahısları takibe aldı. 1 hafta yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından şüphelilerin tarihi eser sevkiyatı yapacağını öğrenen jandarma ekipleri, operasyon için harekete geçti. Bir araçla tarihi eserleri satış yapmak için il dışına çıkarmak isteyen şahısların aracına jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 650 adet Bizans ve Roma dönemine ait obje, 110 adet Roma dönemine ait yüzük ve 13 bin 949 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Toplam 14 bin 709 adet tarihi esere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY