Aksaray'da Tır Devrildi: 2 Yaralı, Çok Sayıda Kurbanlık Telef Oldu

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Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği küçükbaş kurbanlık yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralanırken çok sayıda kurbanlık telef oldu.

Kaza, Ankara- Niğde otoyolu Güzelyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Gaziantep'e 200 adet küçükbaş kurbanlık nakli yapan C.Ö. (25) idaresindeki 06 COK 155 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan N.U. (26) yaralandı. Tırın devrilmesi sonucu dorseden savrulan küçükbaş kurbanlıkların çoğu telef olurken, kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine, diğer yaralı ise Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yolcu konumunda bulunan N.U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY