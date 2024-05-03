Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Dağlık Araziye Kaçtı - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Dağlık Araziye Kaçtı

Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Dağlık Araziye Kaçtı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheliler, dağlık bir arazide yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

03.05.2024 12:37
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Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliler dağlık bir arazide yakalanarak gözaltına alınırken çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde harekete geçen NSM ekipleri isimleri belirlenen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan 4 günlük takibin ardından şüphelilerin uyuşturucuyu şehir merkezine getirmek için yola çıkması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Aksaray'ın merkeze bağlı Akin köyünden 68 S 0674 plakalı servis midibüsü ile yola çıkan 2 şüpheli Aksaray girişinde polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya başlarken, polis ve şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Servis midibüsü ile dağlık araziye giren şüpheliler çok kaçamadan çamura saplanarak polis ekiplerince yakalandı. A.K. (41) ve L.Y. (39) yakalanarak gözaltına alınırken yola attıkları ve midibüs içerisinde bulunan 606 gram metamfetamin ile 40 gram bonzai ekiplerin yaptığı aramalarda ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Dağlık Araziye Kaçtı - Son Dakika

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