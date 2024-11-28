Aksaray\'da Yoğun Sis ve Soğuk

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Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Aksaray'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis gece de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Sabaha yoğun sis ile uyanan Aksaray'da öğle saatlerinde sis etkisini yitirirken, gece yarısı yeniden kendini gösteren sis şehirde yer yer görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürüyor. Şehir merkezinde kısmen, yüksek kesimlerde ve özellikle karayollarında son derece etkili olan sis nedeniyle trafikte de olumsuzluklar yaşanıyor. Hava sıcaklığının gece yarısı eksi 10 dereceye kadar düştüğü Aksaray'da sis gece boyunca etkili oluyor. Aksaray- Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana karayollarında etkisini gösteren sis nedeniyle araçlar sis farlarının yanı sıra dörtlü flaşörlerini açıp görünürlüğü artırarak seyrediyor. - AKSARAY