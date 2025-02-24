Akşehir'de Polis Denetimleri: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Akşehir'de Polis Denetimleri: 7 Gözaltı

Akşehir\'de Polis Denetimleri: 7 Gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis denetimlerinde 4 aranan kişiyle birlikte toplam 7 kişi cezaevine gönderildi.

24.02.2025 14:56
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aranan 4 şahıs ile birlikte 7 kişi cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. İlçede polis ekiplerinin gerçekleştirdiği sorgulamalarda 4 şahsın çeşitli suçlardan toplam 16 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıkarken, şüpheliler gözaltına alındı. 20 kişi hakkında uyuşturucu madde suçlarından adli işlem başlatılırken, 3 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aranan 4 kişi ile birlikte toplam 7 şahıs cezaevine teslim edildi. Ayrıca, 800 adet uyuşturucu hap, 25.5 gram esrar ve 35 kullanımlık kağıt bonzai ele geçirildi.

Öte yandan, denetlemelerde; 22 iş yeri ve 115 kişi hakkında kimlik bildiriminde bulunmamak, kapalı alanda tütün mamülü kullandırmak gibi çeşitli maddelerden işlem yapıldı. 970 araç ve sürücüsünün sorgulandığı denetimlerde, 22 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulurken, 9 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi, 347 sürücüye de çeşitli trafik ihlallerinden ceza kesildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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